Firma DKS ist beim Umweltpakt dabei

Die Firma DKS GmbH hat ihre Teilnahme am Umweltpakt Bayern erklärt und dafür die offizielle Teilnehmerurkunde erhalten. Umweltminister Thorsten Glauber hat die Urkunde unterschrieben, ausgehändigt wurde sie in den vergangenen Tagen von Landrat Christian Meißner. "Ich freue mich, dass sich ein weiteres Unternehmen aus dem Landkreis dem Umweltpakt Bayern angeschlossen hat. Damit dokumentieren die beiden Geschäftsführer Christian Kowalczyk und Frank Denscheilmann, dass sie in ihrem Unternehmen freiwillige Umweltschutzleistungen erbringen, die sowohl die Umwelt als auch die Wirtschaft stärken", lobt Meißner.

Frank Denscheilmann betonte, dass durch den Einsatz erneuerbarer Energien (Photovoltaikanlagen) als dezentrale Energieversorgung von Mehrparteiengebäuden diese bestens für die Zukunft im Energie- und Immobilienmarkt gerüstet seien. "Die Teilnahme am Umweltpakt Bayern ist für unser Unternehmen Auftrag und Bestätigung zugleich, hier auf dem richtigen Weg zu sein." red