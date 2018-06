Firma Benkert beeindruckte

red



Bei einer Betriebsbesichtigung der Firma Benkert in Königsberg haben sich Landrat Wilhelm Schneider und dessen Büroleiter Michael Rahn über professionelle Dachbegrünungen informiert.Nachdem Volker Benkert seine Prüfung zum Baumschulmeister bestanden hatte, gründete er 1992 einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb. Damals schon zählte die Dachbegrünung zum Portfolio. 2000 kam, wie aus einem Bericht des Landratsamtes hervorgeht, die kurzfristige Entscheidung, den Garten- und Landschaftsbau aufzugeben. Der etwas außerhalb von Königsberg liegende Betrieb hat sich auf die Dachbegrünung sowie Platten- und Holzbeläge auf Dächern spezialisiert.Die Dachbegrünungen kommen auf Wohnhäusern, aber auch auf industriellen Anlagen zum Einsatz. Von der Planung bis zur Ausführung sind rund 50 Mitarbeiter mit den verschiedensten Projekten beschäftigt. Durch eine ausgefeilte Logistik, Disponierung und Ausführung hat das Unternehmen es unter die Top drei der Branche geschafft, wie es hieß. Aufträge werden deutschlandweit ausgeführt, auch wenn der Schwerpunkt im weiteren Umkreis des Betriebsstandortes liegt.Landrat Schneider war beeindruckt von der ausgezeichneten Organisation und der Genauigkeit und Gründlichkeit, mit der bei der Firma Benkert gearbeitet wird. Dies zeigte nicht nur die Besichtigung des Betriebshofes.In einem Gespräch mit Geschäftsführer Volker Benkert, Kalkulator Matthias Glos, Finanzverwalterin Nicole Doster sowie Projektleiter Daniel Pengler wurde deutlich, dass der Erfolg des Unternehmens in der durchdachten Logistik liegt. Man spürt, dass die Optimierung von Abläufen ein Steckenpferd des Geschäftsführers ist, der mittlerweile eine starke Führungsriege unter sich aufgebaut hat, zu der neben den genannten Gesprächspartnern auch Projektleiter Rainer Just gehört.Seitens des Unternehmens wurde der Wunsch nach einer optimalen Internetanbindung geäußert, die mit derzeit 35 Mbit/s akzeptabel, aber aufgrund der sich rasch verändernden digitalen Welt ausbaufähig sei. Der Landrat sicherte zu, den Bürgermeister auf diese Thematik anzusprechen.