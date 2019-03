Finsteres Bayreuth

Heute, Samstag, ab 20.30 Uhr heißt es wieder "Licht aus". Zur "Earth Hour" schalten Städte, Unternehmen und Haushalte weltweit für eine Stunde ihre Lichter aus. Die Stadtwerke Bayreuth beteiligen sich an der vom World Wide Fund For Nature (WWF) ins Leben gerufenen Umweltaktion: Das Unternehmen schaltet die Beleuchtung der Logos an der ZOH und am Stadtwerke-Gebäude aus. red