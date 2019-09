Finsel knapp geschlagen

Beim 17. Run of Hope in Kronach, ausgetragen auf dem Gelände der Landessgartenschau, gingen bei sommerlichen Temperaturen eine große Zahl von Sportlern mit dem Logo "Gemeinsam gegen den Krebs" auf die verschiedenen Strecken. Auf der Viertelmarathonstrecke von 10,550 Kilometer lieferten sich der Sonnefelder Brahne Tecklemichael und der Schwürbitzer Alexander Finsel (TV 48 Coburg) einen packenden Zweikampf, den der Sonnefelder nach 36:53Minuten um Brustbreite für sich entschied. Finsel war damit überlegener Sieger der M40. Auch die beiden Oldies Berthold Wolf (TS Lichtenfels) und Reinhard Zimmermann (TSV Sonnefeld) freuten sich über Platz eins und zwei in der M70.

Beim Lauf über 4000 Meter glänzten die Zwillinge Marie und Sophie Häfner (WU16) von der TS Lichtenfels. In der W20 belegte die Handballerin Luisa Will von der SG Kunstadt-Weidhausen Platz 2. ze