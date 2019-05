Finnischer Chor zu Besuch in Coburg

Der finnische Kammerchor Krysostomos gibt am Samstag, 25. Mai, ein Konzert in der Heilig-Kreuz-Kirche. Unter der Leitung von Mikko Sidoroff wird der Chor ein Programm mit orthodoxer finnischer Kirchenmusik zu Gehör bringen. Zeitgenössische geistliche Musik bildet das Kernrepertoire des Kammerchors Krysostomos. In Coburg wird der Chor ausgewählte a-cappella-Werke aus seiner 15-jährigen Geschichte aufführen.Beginn ist um 19.30 Uhr. Das Konzert dauert circa eine Stunde. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red