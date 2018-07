Finn Ciray zu wird Fürther

hg



Mit sieben Juniorenwechseln in Bundesliga-NLZs untermauerte der FC Coburg in diesem Sommer seinen Ruf als regionale Kaderschmiede bereits auf das Eindrucksvollste. Nun gibt es einen weiteren jungen Vestekicker, der ab sofort das Trikot der SpVgg Greuther Fürth tragen wird. Finn Ciray (Jahrgang 2007) -2015 vom TSV Unterlauter in die Nachwuchsteams des FCC gewechselt - wird künftig seine Kickerstiefel für die U12 der Kleeblätter, dem FCC-Partnerverein, schnüren.