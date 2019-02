Finissage und Filzkurs im Textilmuseum

Zurzeit ist im Oberfränkischen Textilmuseum in Helmbrechts eine Sonderausstellung über die Filzkunst zu sehen. Vier Künstlerinnen zeigen unter dem Thema "Grenzgängerinnen" ihr breites Spektrum textilen Schaffens. Am Sonntag, 17. Februar, endet die Ausstellung. Aus diesem Anlass möchte an diesem Tag das Museum mit den Schaffenden noch einmal den Besuchern die Kunst des Filzens aktiv vermitteln und näherbringen. Von 11.30 bis 17 Uhr bieten Heidi Drahota, Johanna Spaethe und Ruth Zenger kleinere Filzkurse an, die auch für Anfänger geeignet sind. Das Museum ist an diesem 17. Februar von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Ein Kurs mit Ruth Zenger "Kleine Kostbarkeiten" dauert von 13 bis 15 Uhr. Um das Warten auf den Frühling zu verkürzen, entstehen in diesem Kurs gefilzte Krokusse, Gänseblümchen oder Tulpen. Einen garantiert kalorienfreien Genuss verspricht Heidi Drahota in ihrem Kurs "Wir filzen Pralinen" von 11.30 bis 13 Uhr. "Eiszeit" lautet der Kurs mit Johanna Spaethe. Diese Schulung zeigt den Werdegang eines Bildes. Eine vorherige Anmeldung ist wünschenswert (E-Mail:

info@textilmuseum.de oder telefonisch 09252/92430 beziehungsweise 09267/1772. hf