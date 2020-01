Finissage im Landratsamt

62 ausstellende Künstlerinnen der "Gedok" Franken begehen am heutigen Donnerstag ab 13.30 Uhr feierlich die Finissage der großen Ausstellung "hier und jetzt" im Landratsamt Bamberg. In der "Gedok" Franken vertreten sind die Sparten der bildenden und der angewandten Kunst, der Musik sowie Literatur mit Künstlerinnen aus ganz Nordbayern. So zeigt die Ausstellung Bilder, Skulpturen, Installationen, Porzellan, Schmuck, Textil und Texte. Für Kunstinteressierte besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an Künstlerinnengesprächen, bei denen Arbeitsweisen, Maltechniken und Intentionen erklärt werden.

Die musikalische Umrahmung erfolgt durch Helgi E. Beggel an der Es-Altklarinette, passend zu ihrem in der Ausstellung gezeigten Objekt "Spieler gesucht", eine Hommage an die tiefen Klarinetten. Der schöne, sonore Klang der Es-Altklarinette macht sie zu einem attraktiven Instrument. In ihrer Improvisation lässt sich die Künstlerin von ihrer Umgebung beeinflussen. Jedes Spiel ist einmalig, ganz im "Hier und Jetzt". red