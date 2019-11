Fingerfertigkeit ist gefragt

Die Adventszeit wird auch in der Höchstadter St.-Georgs-Pfarrei vorbereitet. Neben den vielen besinnlichen Angeboten machten sich dieser Tage Frauen ans Werk, um die großen Adventskränze für die Stadtpfarrkirche und die Spitalkirche St. Anna mit eigener Hand zu binden, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Pfarramt.

Renate Lehmann, Andrea Vogel, Marianne Römer und Irmgard Baier folgten dem reichen Erfahrungsschatz der Seniorin Traudel Leicht, deren Kranzbindekunst in Höchstadt geradezu als legendär gilt. Alljährlich binden die Frauen die Kränze für die Heiligenfiguren zur Fronleichnamsprozession oder zur Lichterprozession am 1. Mai. Erntekrone und Adventskränze gehören genauso zum Jahresprogramm der fingerfertigen Frauen. Auch der Kranz mit weißen Rosen vergangenen Samstag für die Übertragung der Lourdesmadonna stellte eine handwerkliche Ehrensache dar.

Kränze werden gesegnet

Die Früchte des Schaffens können die Besucher der Stadtpfarrkirche während der Wochen des Advents bewundern. Am Samstag, 30. November, um 17.30 Uhr findet die alljährliche Adventskranzsegnung in St. Georg im Rahmen einer kurzen Andacht statt. Nicht nur Eltern mit Kindern sind eingeladen, ihre Adventskränze in schon vollendeter oder auch unvollendeter Pracht zur Segnung mitzubringen. Am Sonntagmorgen wird es lediglich einen Gottesdienst um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche geben. Dieser wird von den "Höchstadter Saitenzupfern" musikalisch mit der Bauernmesse von Annette Thoma umrahmt. Um 14 Uhr beginnt eine adventliche Andacht in St. Georg. red