Findus und Pettersson kommen zweimal

Gleich zweimal bietet das Zelttheater der Familie Daniel Maatz (Maatz Entertainment) in den kommenden Tagen das Theaterstück "Wie Findus zu Pettersson kam" im Landkreis. Zu sehen ist das Puppenstück zum einen Samstag, 8. Januar, 15.30 Uhr, im Lichtenfelser Stadtschloss, zum anderen am Samstag, 15. Februar, 15 Uhr, im Schützenhaussaal in Bad Staffelstein. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0162/8012377, Karten gibt es jeweils 30 Minuten vor Spielbeginn an der Tageskasse. Das Stück ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren, dauert etwa 50 Minuten und handelt von dem kleinen Kater Findus, den der alte Pettersson geschenkt bekommt. Foto: privat