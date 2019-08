Findling sucht neue Heimat

Oktavia ist eine schwarze Zwergkaninchen-Dame, die Mitte Juni in Stockheim gefunden wurde. Die Anwohner, die sie entdeckt hatten, hatten noch einen zweiten Hasen beobachtet. Doch der konnte leider entkommen und ist bis heute nicht wieder aufgetaucht.

Oktavia - wie die Häsin inzwischen getauft wurde - wurde dagegen ins Tierheim gebracht und da sich bis jetzt noch kein Besitzer gemeldet hat, sucht man dort eine neue Familie für sie.

Ob die beiden Hasen aus einem Gartengehege ausgebüchst sind oder sogar vom ihrem Vorbesitzer ausgesetzt wurden, ist nicht bekannt. Tatsache ist jedoch, dass sie nie im Tierheim vermisst gemeldet wurden.

Anfangs befürchtete man dort, dass Oktavia trächtig sein könnte, denn sie war fleißig am Nestbauen. Inzwischen ist sie jedoch schon so lange im Tierheim, dass die übliche Tragzeit bei Kaninchen überschritten ist - somit war es vermutlich nur ein Fehlalarm.

Scheu und ängstlich

Wie die meisten Kaninchen ist Oktavia anfangs recht scheu. Wahrscheinlich hat sie vorher nicht viel engen Kontakt mit Menschen gehabt. Wenn man ihr Gehege betritt, ergreift sie erst einmal die Flucht und versteckt sich in einem ihrer Häuschen. Sie ist aber lieb und freundlich und wird sicher mit der Zeit mehr Vertrauen fassen, wenn sie ihre zweibeinigen Bezugspersonen erstmal etwas besser kennengelernt hat, ist man sich im Tierheim sicher. Als Streicheltier für Kinder ist sie jedoch offenbar nicht geeignet, dafür ist sie einfach zu ängstlich.

Da Kaninchen nur ungern allein leben und Oktavia offensichtlich vorher einen Langohrfreund hatte, will das Tierheim sie gerne als Zweitkaninchen vermitteln, idealerweise zu einem kastrierten Rammler. Im Moment macht sie einen sehr einsamen und traurigen Eindruck, und so denkt man im Tierheim, dass ihr die Gesellschaft eines Artgenossen guttun würde. Des Weiteren benötigt sie natürlich ein geräumiges Gehege, in dem sie auch mal ein bisschen herumflitzen und buddeln kann. Als Versteckmöglichkeiten sollten Häuschen oder Röhren vorhanden sein. Auch das regelmäßige Ausmisten und die tägliche Gabe von frischem Heu und Gemüse sollte selbstverständlich sein.

Vielleicht hat jemand ja einen einsamen Rammler zu Hause, der sich genauso wie Oktavaia nach etwas Zweisamkeit sehnt? Im Tierheim würde man sich sehr freuen, wenn die schwarze Hasendame schon bald wieder ein geeignetes und liebevolles Zuhause bewohnen dürfte. Wer Oktavia ein neues Zuhause geben möchte, wende sich unter der Rufnummer 09261/20111 an das Tierheim. red