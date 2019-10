Thymian kam in schlechtem Zustand im Bamberger Tierheim an. Der etwa elfjährige Kater ist mager und seine Niere schwächelt. Seit er aber das richtige Futter und Medikamente bekommt, blüht er auf. Er schmust und ist aktiv und immer der Erste an der Tür, wenn es Besuch gibt. Für Interessenten steht das Tierheim telefonisch unter 0951/700927-0 immer montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr zur Verfügung. Foto: privat