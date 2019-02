Finder nimmt das Geld aus Geldbörse

Nachdem eine Person eine braune Ledergeldbörse am Samstagmorgen gegen 10 Uhr an der Osttangente in Haßfurt verloren hatte, konnte die Geldbörse am Samstagabend in der Promenade in Haßfurt wieder aufgefunden werden. Bis auf den Bargeldbetrag im mittleren dreistelligen Bereich waren sämtliche Gegenstände noch vorhanden. Es ist daher davon auszugehen, dass der Finder das Geld entnahm und anschließend den Geldbeutel in der Promenade in Haßfurt wegwarf. Wer kann der Polizei dazu Hinweise geben? red