Finanzspritzen für gemeinnützige Einrichtungen

38 Bewerbungen, 10 000 Stimmen und sieben Gewinner - das ist die Bilanz der Aktion "Freizahltag" der Sparkasse Forchheim in Kooperation mit Radio Bamberg. Die Aktion lief von Anfang September bis Ende Oktober: Jede gemeinnützige Einrichtung in Stadt und Landkreis Forchheim konnte sich online für den finanziellen Zuschuss von sechs mal 500 Euro bewerben oder vorgeschlagen werden.

Da die Sparkasse dieses Jahr 180. Jubiläum feierte, gab es zusätzlich einen Hauptpreis von 1800 Euro, der an die Kita St. Wolfgang in Hausen ging. Für den Betrag werden neue Spielsachen angeschafft.

Die Gewinne wurden in der Hauptstelle der Sparkasse Forchheim gemeinsam mit Radio Bamberg an die Vertreter der sieben Gewinner-Einrichtungen feierlich übergeben. Christian Raab, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Forchheim, betonte: "Gemeinnützige Einrichtungen sind eine wichtige Stütze der Gesellschaft. Wir wollen mit der Aktion das wichtige Engagement in der Region in den Fokus rücken."

Jeweils 500 Euro erhielten die SG Rüsselbach zur Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit; die Schützengesellschaft Sankt Anna, Weilersbach, eine Finanzspritze für den Bau eines neuen Schützenhauses; die BRK-Kreiswasserwacht Forchheim für ein neues Einsatzfahrzeug; die Kita Weilersbach für die Anschaffung neuer Garderoben; der Kindergarten Heilig Dreikönig Forchheim-Burk für das Projekt "Fit und Gesund" sowie der Kindergarten Stempferhof in Gößweinstein. Hier wird das Geld für die Anschaffung von neuen Küchenmaschinen verwendet. red