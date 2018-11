Finanzspritze hält Würzburger FV am Leben

Der Fußball-Bayernligist Würzburger FV hat finanzielle Probleme. Noch bevor diese bekannt wurden, verkündete Trainer Marc Reitmaier seinen Abschied zum Saisonende. Jetzt dürfen die WFV-Anhänger durchatmen: Die Insolvenz ist abgewendet. Das ist durch die Stundung der Spielergehälter und die Einlage eines mittleren fünfstelligen Betrags durch eine Privatperson gelungen. Generelle Entwarnung gibt es aber nicht.

Die verbliebene Vorstandschaft um Dr. Oliver Heilmann, der nach den erzwungenen Rücktritten von Manuel Matterstock und Matthias Zink den Karren aus dem Dreck ziehen soll, hat mit einem Fachanwalt ein Sanierungskonzept erarbeitet. "Entscheidend für unseren WFV sind die nächsten Wochen. Jetzt müssen wir Spenden und Sponsoren akquirieren. Das Ziel ist und bleibt, den WFV in eine solide Zukunft zu führen. Dafür arbeiten wir", wird Heilmann auf der Vereinshomepage zitiert.

Am Sonntag hat sich der Regionalligist FC Schweinfurt 05 zu einem Benefizspiel bereit erklärt. Die "Schnüdel" gastieren um 11 Uhr an der Sepp-Endres-Sportanlage. Alle Einnahmen kommen den Hausherren zugute. Doch weitere Maßnahmen müssen folgen, um den Verein am Leben zu halten. Der Verein hat bei der Stadt Würzburg um Hilfe angefragt, eine Spendenaktion soll weitere Mittel bringen, um die Zahlungsunfähigkeit abzuwenden.

Die Mannschaft hat sich in einem offenen Brief geäußert: "Es geht der Mannschaft nicht um das Gehalt, das seit September aussteht, sondern um den gesamten Würzburger Fußballverein. Eine Insolvenz hätte schwerwiegende Folgen, nicht nur für die Mannschaft, sondern vor allem für die vielen Fans, die im Verein ein Stück Heimat finden, sowie für die vielen Jugendspieler, die einfach ihren Spaß am Fußball haben wollen." dme