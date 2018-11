Finanzspritze fürs Musical

Ein neues und zugleich kostspieliges Musical mit über 40 großen und kleinen Akteuren führen die Angels Wallenfels e.V. im Frühjahr 2019 im Wallenfelser "Kulti" auf: "Traumflieger - werden Wünsche wahr?" Umso erfreuter war man jetzt über eine Spende der Sparkasse Kulmbach-Kronach in Höhe von 1000 Euro, die von Gebietsdirektor und Geschäftsstellenleiter Alfred Kremer in den Geschäftsräumen der Wallenfelser Sparkasse an die Vorstandschaft überreicht wurde. Die Spendensumme dient der Bezahlung des Notenmaterials für die gesamte Band. Zudem kann ein weiteres choreigenes Headset angeschafft werden. Alfred Kremer ging in seiner Ansprache auf die über 35-jährige ehrenamtliche Arbeit der Angels unter der Leitung von Annegret Hümmrich ein. "Die Angels sind ein nicht mehr wegzudenkender Kulturträger in Wallenfels", so Kremer. Mit ihren Musicaldarbietungen begeistern sie jedes Mal die Besucher aus Nah und Fern. red