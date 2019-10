Finanzspritze für Fasching

Große Unterstützung haben die Faschingsgesellschaft (FG) Stadtsteinach und die Zaubacher Schlappen vom Rewe-Markt in Stadtsteinach bekommen. Marion Müller, Chefin des Rewe-Markts in Stadtsteinach, überraschte die Präsidenten der beiden Gesellschaften mit Spenden in Höhe von insgesamt 2500 Euro.

Müller übergab den beiden Vereinen den Erlös aus der Sommertombola des Marktes als Starthilfe für die Session 2019/2020. FG-Präsident Andy Sesselmann und Schlappenpräsidentin Elisabeth Baumgärtner bedankten sich. Der Betrag wird für die Jugendarbeit in den Vereinen eingesetzt.

Sesselmann betonte, dass die Vereine ohne Unterstützung von Firmen und Privaten die Veranstaltungen nicht stemmen könnten. Klaus-Peter Wulf