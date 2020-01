Finanzierung der Pflege daheim

Das Bildungswerk der KAB Bamberg lädt zum Info-Abend "Wie finanziere ich die Pflege zuhause?" Er findet statt am Freitag, 24. Januar, im Pfarrzentrum "Heilige Familie", Konrad-Adenauer-Straße 22, Lichtenfels. Beginn ist um 19 Uhr. Referentin ist Altenpflegerin Luise Müller, Bildungs- und Verbandsreferentin der KAB. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen sind beim KAB-Bildungswerk Bamberg, Ludwigstraße 25, 96052 Bamberg, Telefon 0951/916910 oder per E-Mail an kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de möglich. red