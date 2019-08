Der Finanzplan und das Investitionsprogramm 2018 bis 2022 sowie der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2019 stehen auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Montag, 19. August, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Ein weiteres Thema ist die Brücke in der Pfarrgasse über den Krautbrünnleinsgraben in Großwalbur. red