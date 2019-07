Finanzen sind alle im Plan

Landrat Alexander Tritthart bezeichnete es als "erfreulich", dass der Haushalt 2019 bislang in allen Bereichen innerhalb der Ansätze geblieben ist. "Es gibt noch keine außerplanmäßigen Ausgaben." Was den Haushalt 2020 angeht, konnte er nur verkünden, dass noch nicht alle Zahlen eingearbeitet werden konnten. "Zum Beispiel fehlt der Beschluss des Bezirkstages zum Bezirkshaushalt, der wohl erst im Dezember fallen wird." Daher ist die Haushaltsvorberatung für den 27. Januar 2020 geplant und die Verabschiedung dann für die Sitzung am 7. Februar. lkb