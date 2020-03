Finanzämter schließen den Parteiverkehr

Ab sofort wird der Publikumsverkehr in den Servicezentren an den bayerischen Finanzämtern bis einschließlich Freitag, 17. April, eingestellt. Die Steuerverwaltung ist und bleibt aber voll funktionsfähig. Der Service der Finanzämter bleibt weiterhin in vollem Umfang gewährleistet. Der Kontakt zu den Finanzämtern und der Erhalt von Informationen erfolgen für die Bürger weiter über verschiedene Wege, wie telefonisch, schriftlich per Post oder durch den Einwurf von Steuererklärungen und Anträgen in den Briefkasten des Finanzamts; per E-Mail sowie über das umfassende Onlineangebot der Steuerverwaltung www.elster.de. Die Vereinbarung eines persönlichen Termins mit dem jeweiligen Sachbearbeiter bleibt weiterhin möglich. Außerdem stellt die bayerische Steuerverwaltung auch online viele Informationen zu steuerlichen Themen sowie diverse Formulare zum Download auf den Internetseiten der Finanzämter (www.finanzamt.bayern.de) zur Verfügung. red