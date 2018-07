Finale mit Hallstadt und Frensdorf

red



Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat die Gruppen für das Landesfinale des Erdinger Meister-Cups 2018 am Sonntag bei der TSG Roth ausgelost. Mit von der Partie sind aus dem Bamberger Raum die Herren des SV Hallstadt als Gewinner des Geschicklichkeitsparcours beim Oberfrankenfinale in Hof sowie die Damen des SV Frensdorf I und II. Das Landesfinale mit 32 Herren- und 17 Frauenteams beginnt am Sonntag um 11.30 Uhr. In diesem Jahr hatten sich 240 der 356 bayerischen Amateurfußball-Meister für das Kleinfeldturnier um den Erdinger Meister-Cup angemeldet. Der Kreisklassist SV Hallstadt trifft in der Vorrundengruppe F auf den FC Kempten (Schwaben, Bezirksliga), SV Bütthard (Unterfranken, Kreisklasse) und die Kickers Selb (Oberfranken, Kreisliga). Die Fußballerinnen des SV Frensdorf (Landesliga Nord) messen sich in der Gruppe A mit dem FC Augsburg (Schwaben, Bezirksliga), FC Ezelsdorf (Mittelfranken, Bezirksoberliga), TV Aiglsbach (Niederbayern, Kreisliga) und dem FFC Hof II (Oberfranken, Bezirksoberliga). In der Gruppe B sind die Damen des SV Frensdorf II (Kreisklasse) gegen den FC Forstern (Bayernliga), Wacker München III (Oberbayern, Kreisliga) und die DJK Nürnberg-Eibach (Mittelfranken, Bezirksliga) gefordert (siehe auch: www.bfv.de/erdinger ).