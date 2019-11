Finale im Blauen Haus

Die letzte Kulturveranstaltung im Blauen Haus in diesem Jahr findet diesmal ungewöhnlicher Weise an einem Montag (2. Dezember) statt. Um 20 Uhr spielt das Quartett "VallesantaCorde" mitreißende Weltmusik aus Italien. Die Band kombiniert das Feuer der Balkanmusik mit dem Stolz und der Sehnsucht des Tango, die Spielfreude des Klezmer mit der Leichtigkeit des Swing. Seit zehn Jahren spielt die in den toskanischen Bergen beheimatete Gruppe ihre Mischung aus folkloristischen, kammermusikalischen und traditionellen Kompositionen.

Gipsy-Swing, Tango, irische Tänze, Klezmer, syrische Suite, westafrikanische Lieder und Musik von Vivaldi nehmen die Zuhörer mit auf eine geographische sowie zeitliche Reise rund um den Globus. Die besondere Mischung aus Geige, Kontrabass, Konzertgitarre und Perkussion bildet den roten Faden, der - so unterschiedlich die Herkunft dieser Musik sein mag - den Abend zu einem Klangerlebnis aus einem Guss werden lässt. red