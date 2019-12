Finale für Mainfrankentour

Als letzte Station für die diesjährige Mainfrankentour hat das Team von Bayern 1 die Rhön ausgewählt. Standort für die Livesendung am 23. Dezember war das Schullandheim und Jugendhaus Thüringer Hütte (Urspringen). Mit Hoffnung auf Schnee waren die Radiomacher in den nördlichsten Zipfel des Sendegebietes gereist. Winterliches Weiß blieb aus, doch die Lage auf 700 Höhenmetern mitten im Naturpark Rhön bildete den perfekten Rahmen für das Event, das zahlreiche Radio-Fans aus dem ganzen Sendegebiet anlockte.

Sendung aus Gärtnerei

Die Mainfrankentour führte im Frühling in eine Hammelburger Gärtnerei, im Sommer nach Miltenberg am Untermain, im Herbst ins Winzerdorf Nordheim an der Mainschleife und einen Tag vor Heiligabend und einen Tag nach Winteranfang mitten in den Naturpark und Biosphärenreservat Rhön. Dem fehlenden Weiß half Moderatorin Irina Hanft mit dem Griff in die Kunstschneetüte nach. So rieselte es ganz romantisch während der Sendung immer wieder auf Moderatoren und Gäste nieder.

Pünktlich um 11 Uhr begrüßten die Bayern-1-Moderatoren Irina Hanft, Susanne Günther, Nadine Hauk und Eberhard Schellenberger Gastgeber und Gäste. Auf eine abwechslungsreiche Einführungsstunde mit ersten Interviews, Musik und einer Weihnachtsgeschichte folgte um 12 Uhr die 154. Livesendung der Mainfrankentour bei knackigen 0 Grad Celsius.

Geburtstagskind Landrat Thomas Habermann wies in seiner Eröffnungsansprache auf die Rhoeniversum-Gruppe hin, die neben der Thüringer Hütte das Schullandheim Bauersberg und die Umweltbildungsstätte Oberelsbach umfasst. Mit auf dem Podium Fridolin Link, Bürgermeister der Gemeinde Hausen/Rhön, sowie Ulrich Waldsachs, Bürgermeister von Ostheim v. d. Rhön. red