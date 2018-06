Finale des Erdinger-Cups ausgelost

Herren



Frauen



Landesfinale am 8. Juli



Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat die Gruppen für das oberfränkische Bezirksfinale um den Erdinger-Meister-Cup beim FFC Hof ausgelost. Dieses findet am Sonntag, 1. Juli, um 11 Uhr statt.Aus dem Landkreis Kronach treten der ASV Kleintettau, der VfR Johannisthal und der SV Neuses an. Die Lose zog Bezirksvorsitzender Thomas Unger gemeinsam mit Harald Fichtner, Oberbürgermeister der Stadt Hof.SC Sylvia 1912 Ebersdorf, ASV Kleintettau, TuS Förbau, TSV Heldritt, SV Schönhaid.Kickers Selb, 1. FC Vorwärts Röslau SV Türk Gücü Neustadt, FC Pommersfelden, TSV Köditz.SV Bavaria Waischenfeld, 1.FC Michelau, SV Hallstadt, SC Markt Heiligenstadt, SpVgg Faßmannsreuth II SG Regnitzlosau , VfR Johannisthal, SG Marktredwitz, SV Neuses, TSV 1888 Brand. FC Eintracht Bamberg 2010, RSV Drosendorf, TSV St. Johannis II, TSV Oberlauter II.FSV Unterleiterbach, TFC Bayreuth, FC 1920 Neuenmarkt, FC Trogen II SCW Obermain, 1. FC Hochstadt, SV Frensdorf II, 1. FFC Hof, SG ATV Höchstädt/Kickers Selb, SpVgg Weißenstadt, TSV Himmelkron Die erstplatzierte Frauen-Mannschaft sowie die zwei besten Herren-Teams qualifizieren sich für das große Landesfinale am 8. Juli bei der TSG 08 Roth (11.30 Uhr).Darüber hinaus kann sich jeweils ein Herren- und Frauen-Team im Geschicklichkeits-Parcours einen Platz für die Endrunde in Roth sichern. Dort werden dann auch die Meister der Ligen auf Verbandsebene mit ins Geschehen eingreifen.Bei den Herren sind das unter anderem der Regionalligameister und Drittligaaufsteiger TSV 1860 München sowie die Bayernliga-Meister SV Heimstetten (Bayernliga Süd) und SV Viktoria Aschaffenburg (Bayernliga Nord). Bei den Frauen sind mit den Teams des FC Forstern (Bayernliga), des FC Ingolstadt 04 II (Landesliga Süd) und des SV Frensdorf (Landesliga Nord) alle topgesetzten Mannschaften am Start.Auf die Sieger der Bezirksfinals wartet ein Trikotsatz von Adidas und auf die Gewinner des Landesfinals ein Trainingslager im Süden Europas.