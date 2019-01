Finale des Coala-Cups

In der Dreifachturnhalle am Tuchanger finden am Sonntag die Finalrunden des siebten Göller-Coala-Cups für Nachwuchsfußballer statt. Es treffen die besten acht Teams der Altersklassen U9 und U11 aufeinander, die sich in den Vorrundenturnieren qualifiziert haben. Beginn ist um 08.30 Uhr mit dem Turnier der U11. Um 14 Uhr starten die Teams der U9 in ihr Endturnier. Wie schon in den letzten Jahren können die Zuschauer spannende Partien erwarten, da schon in der Vorrunde die Leistungsdichte der Teams beeindruckend war. red Die Teilnehmer, U9: TV Haßfurt I und II, FC Sand, Dreiberg-Kickers I, TSV Kirchaich, MSV Ottendorf, FC Eintracht Bamberg, FC Gerolzhofen I; U11: FC Sand I Und II, TV Haßfurt, Dreiberg-Kickers I, SG Eltmann, SG SV Ebelsabch/Zeil I, FC Baunach, SV Dörfleins.