Kronach 26.02.2020

Final-Four mit Küps II und Reichenbach

Die Final-Four-Turniere um den Tischtennis-Bezirkspokal finden am Sonntag ab 9.30 Uhr in Altenkunstadt (Bezirk Oberfranken West) sowie ab 10 Uhr in Schwarzenbach und Oberkotzau (Bezirk Oberfranken Ost...