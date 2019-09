Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet den Kurs "Fimo-Schmuck selbst gemacht" an. Die Teilnehmer stellen ihren eigenen Fimo-Schmuck (Kette und Ohrringe) her. Der Kurs findet am Freitag, 27. September, von 17 bis 21 Uhr, Samstag, 28. September, von 9.30 bis 16.30 Uhr (ebenso am Freitag, 4. Oktober, 17 bis 21 Uhr und Samstag, 5. Oktober, 9.30 bis 16.30 Uhr) im Gemeindehaus Schwärzdorf statt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Kronach unter Telefon 09261/60600 oder www.vhs-kronach.de. red