Filz findet Foto bei der Sommerakademie

Bei der Ausstellung der Sommerakademie zeigte Filzkünstlerin Irene Reinhardt Arbeiten, bei denen sie mit unterschiedlichen Filztechniken Struktur, Form und Farbe von Pflanzen als Filzobjekt interpretierte. Nach fotografischer Vorlage entstanden in reliefartiger oder dreidimensionaler Umsetzung Kunstwerke. Diese Technik wird sie in einem Workshop der Sommerakademie am Samstag, 27., und Sonntag, 28. Juli, im Creapolis-Makerspace von 10 bis 17 Uhr weitergeben. Anmeldungen sind bis 25. Juli telefonisch unter 09561/88250 oder online auf www-sommerakademie-coburg.de möglich. red