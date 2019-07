Filmwochenende im Jugendhaus

Das Jugendhaus Burg Feuerstein bietet von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. Juli, ein Filmwochenende für Neun- bis Zwölfjährige an. Die Teilnehmer werden zusammen einmal hinter die Kulissen eines Filmdrehs schauen, ein Drehbuch schreiben, Kulissen und Kostüme selbst entwerfen und gemeinsam einen Film drehen. Anmeldeschluss ist Freitag, 12. Juli. Weitere Informationen im Internet unter www.burg-feuerstein.de. Anmeldungen nimmt das Jugendhaus Burg Feuerstein Ebermannstadt unter Telefon 09194/76740 oder via E-Mail an anmeldung@burg-feuerstein.de entgegen. red