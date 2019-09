Filmvortrag über Reise nach Rumänien

Die Gartenfreunde Ebermannstadt laden am Mittwoch, 18. September, zu einem Filmvortrag von Klaus Neuner mit dem Titel "Eine Reise durch Rumänien" um 20 Uhr in den Gasthof Resengörg ein. Transilvanien, oder Siebenbürgen, zeigt noch deutlich die Spuren deutscher Besiedlung und gilt als Draculas Heimat. Als Unesco Weltkulturerbe gelten die berühmten Klöster der Moldau-Region. Ein Paradies für Naturliebhaber ist das Donaudelta in der nördlichen Dobrudscha. Die Walachei mit der Hauptstadt Bukarest hat kulturell und landschaftlich einiges zu bieten. Gäste sind zum Vortrag natürlich willkommen. red