Filmvortrag über den mystischen Kaukasus

Die Vortragsreihe im Naturkunde-Museum wird am Sonntag, 2. Februar, um 15 Uhr mit einem Bericht des Coburgers Rolf Abicht fortgesetzt. Der Weltenbummler berichtet in einem Filmvortrag über seine Trekkingreise nach Georgien, die ihn über Tiflis in den Großen Kaukasus nach Swanetien, Georgiens ursprünglichste Region, führte. Die Besucher erwartet eine Mischung aus eurasischer Kultur, Geschichte und unberührten Berglandschaften. Für den Filmvortrag ist ein Eintritt zu entrichten. red