Filmvorführung und Gesprächsangebot

Das Filmforum Kurseelsorge zeigt zusammen mit der Katholischen Erwachsenenbildung Würzburg am Mittwoch, 13.November, um 19 Uhr im katholischen Gemeindezentrum, Hartmannstraße 2, in Bad Kissingen den Film "Das Tagebuch der Anne Frank" von Hans Steinbichler. Kurseelsorger Rainer Ziegler bietet eine Einführung und ein Gespräch nach dem Film an. sek