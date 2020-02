Filmvorführung erst in zwei Wochen

In der Klosterkirche wird am Montag, 17. Februar, der Film "Maria Magdalena" gezeigt. Die zweistündige Filmvorführung - Beginn um 19.30 Uhr - die im Rahmen der Reihe "Gott und die Welt" in der gezeigt wird, ist nicht wie im "Fokus" angekündigt am 3. Februar, sondern erst am Montag, 17. Februar. Der Klosterverein St. Anton lädt zum neuen Termin ein. red