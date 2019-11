Als dritter Teil der Filmreihe "Schöpfung bewahren - nachhaltig leben", die in diesem Herbst mit drei ersten Filmen in St. Marien im Rahmen der katholischen Erwachsenenbildung startete, geht es um das Thema "nachhaltiger Konsum". Am Mittwoch, 6. November, wird ab 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Marien, Spittelleite 40 in Coburg bei freiem Eintritt der Film "Die grüne Lüge" gezeigt. Untertitel: "Die Ökolügen der Konzerne und wie wir uns dagegen wehren können". Anschließend ist wieder Gelegenheit über das Gesehene zu diskutieren. Es ist geplant, die Filmreihe im Frühjahr fortzusetzen. red