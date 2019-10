Filmreihe geht mit Teil 2 weiter

Als zweiter Teil der Filmreihe "Schöpfung bewahren - nachhaltig leben" steht am Mittwoch, 23. Oktober, der Film "Tomorrow - Die Welt ist voller Lösungen" auf dem Programm. Ausgangspunkt des Dokumentarfilms ist die momentane Situation der Welt mit ihren global zunehmenden Problemen wie der Ressourcenverknappung oder dem Klimawandel. Der Film trifft damit genau die Intention der Reihe "Schöpfung bewahren - nachhaltig leben", die im Rahmen der katholischen Erwachsenenbildung stattfindet, heißt es in einer Mitteilung. Die Pfarrei St. Marien Coburg lädt dazu ein. Beginn ist um 19 Uhr im Pfarrzentrum, Spittelleite 40. Der Eintritt ist frei. Der erste Teil der Filmreihe mit Gespräch fand am 25. September statt. Interessierte können zu Teil 2 und Teil 3 kommen. Im nächsten Film am Mittwoch, 6. November, geht es mit "Die grüne Lüge" um das Thema nachhaltiger Konsum. red