Filmproduzent stellt seinen Film vor

Am morgigen Mittwoch ist der Filmproduzent Joshua Conens ab 19 Uhr zu Gast, um seinen Film "CaRaBa - #Lebenohneschule" vorzustellen. Was würden junge Menschen tun, wenn sie ihren eigenen Interessen folgen könnten? Der fiktionale Film zeigt eine Welt ohne Schulen. Fünf junge Menschen finden ihren ganz eigenen Weg in dieser Welt. Phantasievoll untersucht der Coming-of-Age-Film, wie das Leben selbst zum fortwährenden Bildungserlebnis wird. Weitere Infos und Reservierungsmöglichkeiten gibt es unter der Rufnummer 0951/26785 im Lichtspiel-Kino (Anrufbeantworter) oder unter www.lichtspielkino.de. red