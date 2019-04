Filmpremiere "Abenteuer TransOst"

Im Kulturzentrum "Das Zentrum", Äußere Badstraße 7 A in Bayreuth wird am Mittwoch, 17. April, um 20 Uhr die Filmpremiere von "Heading East - Abenteuer TransOst" gezeigt. Ein Film über ein Radrennen der besonderen Art: Sechs begeisterte Radsportler traten für diesen Trip, von Bayreuth bis ans Schwarze Meer, mit dem Fahrrad an. Ein Filmteam war dabei und hat drei der Teilnehmer auf ihren Abenteuern begleitet. Ein Ritt über 2900 Kilometer und 56 000 Höhenmeter. Dabei geht es nicht entspannt die Donau entlang sondern mit Gravel- und Mountainbikes durch mehr als 27 Gebirge des Ostens: wie Erzgebirge, Riesengebirge, der Hohen Tatra, den Beskiden oder den Karpaten. red