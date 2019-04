Filmnachmittag über Papst Franziskus

Im Rahmen der Katholischen Erwachsenenbildung lädt die KAB-Gemeinschaft Pautzfeld-Schlammersdorf-Trailsdorf am Donnerstag, 18. April, ab 14 Uhr zu einem Filmnachmittag mit Gespräch in das Gemeindehaus Pautzfeld, Pautzfelder Straße 24, ein. Gezeigt wird der Film "Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes" von Wim Wenders. Der Film will Papst Franziskus als einen Mann nahebringen, der lebt, was er predigt. Im Zentrum des Films stehen die Gedanken des Papstes, alle ihm wichtigen Themen wie seine tiefe Sorge um die Armen, aktuelle Herausforderungen wie soziale Gerechtigkeit, Umweltfragen, sein Engagement für den Frieden an den Kriegsschauplätzen dieser Welt und zwischen den Weltreligionen. red