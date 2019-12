Kurseelsorger Rainer Ziegler lädt am Mittwoch, 11. Dezember, um 19 Uhr zum Filmforum der Kurseelsorge in das katholische Gemeindezentrum, Hartmannstraße 2, ein. Gezeigt wird der Film "Ballon" von Michael Herbig. Der Film zeigt die spektakuläre Flucht zweier Familien im Jahre 1979 mit einem Heißluftballon in den Westen. Danach ist Gelegenheit zum Gespräch. sek