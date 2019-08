Filmemacher zu Gast im Lichtspiel-Kino

Am Freitag, 23. August, besucht um 18.30 Uhr Filmemacher und Abenteurer

Tobias Köhn das Lichtspiel-Kino, um seinen Film "Ein Viertel der Welt - Vom Träumer zum Macher" vorzustellen und sich anschließend den Fragen des Bamberger Publikums zu stellen. Der Elektroniker Tobias Köhn war ein halbes Jahr mit seinem selbst ausgebauten Geländewagen im südlichen Afrika unterwegs. Zur Vorgeschichte: Trotz einer Festanstellung und guter Bezahlung hadert Tobias mit seinem Leben. Er ist unglücklich und findet auch nach therapeutischer Hilfe keine Erfüllung. Also beschließt er, alles auf Null zu setzen, kauft sich einen kleinen Geländewagen und stürzt sich in das Abenteuer seines Lebens. Auf seiner Tour durch Afrika begegnet er wilden Tieren, hat Pannen an den abgeschiedensten Orten und schläft täglich unter dem Sternenhimmel. Nach und nach findet er

wieder zu sich. Weitere Infos und Reservierungsmöglichkeiten gibt es unter der Rufnummer 0951 / 26785 im Lichtspiel-Kino (Anrufbeantworter) oder unter www.lichtspielkino.de. red