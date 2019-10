Systeme Wer sich Anfang der 80er Jahre nach einem Videorecorder umsah, stieß auf Geräte der Systeme Betamax, Video 2000 und VHS. War es am Anfang noch schwierig, sich für eines davon zu entschieden, setzte sich bald VHS durch. Mit einem Anteil von 53 Prozent hatte das System schon 1980 den besten Start (Betamax 23 Prozent, Video 2000 mit 16 und VCR 8), so dominierte spätestens ab Mitte der 80er VHS eindeutig beim Angebot an Herstellern der Recorder und vor allem bei den Filmen im Verleih.