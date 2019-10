Filmdreh im "Abenteuerland"

Eine "Gefühlsuhr" zeigt gute und schlechte Gefühle von Kindern an: Die Uhr wurde von den jungen Teilnehmern des Projekts "Demokratie" im Kinderhaus "Abenteuerland" der Arbeiterwohlfahrt (Awo) selbst gebastelt. Die Kindergartenkinder meldeten sich damit für ein spannendes Programm über Demokratie und Vielfalt in Kindertagesstätten an. Beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gewannen sie als Preis einen Kameradreh über ihr spannendes Projekt.

"Ich möchte, dass solche Projekte in allen Einrichtungen veranstaltet werden", sagt Sinah Schmucker, Gruppenleiterin in der Kindertagesstätte. Gemeinsam mit allen jungen Teilnehmern im Kindergartenalter initiierten sie und ihre Kollegen eine Kinderkonferenz. Die Kinder durften ihre Meinung zu verschiedensten Themen frei äußern und erlebten damit das Thema "Demokratie" hautnah.

Die Jungen und Mädchen durften über ihre Gefühle und Grenzen sprechen und danach zusätzlich an einem von drei Projekten teilnehmen. Der Kameramann der Init AG filmte im Auftrag des Bundesministeriums. Am Ende soll ein sechsminütiger Clip entstehen. Die Kinder konnten sich selbst entscheiden, welches der drei angebotenen Programme ihnen am meisten Spaß bereitet. In einer Gruppe bastelten sie die "Gefühlsuhr", in einer zweiten Gruppe lasen und besprachen sie das Buch "Ich bin anders" und das dritte Projekt drehte sich um sportliche Übungen. Insgesamt 95 Kinder nahmen teil. Dabei lernten die Jungen und Mädchen spielerisch demokratische Verhaltensweisen. Probleme und Konflikte wurden im Stuhlkreis gemeinsam und in Ruhe besprochen.

Die jungen Teilnehmer lernten mögliche Konsequenzen für ihr eigenes Verhalten und das der Gruppe abzuschätzen, andere Meinungen zu akzeptieren und sich an Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen zu beteiligen. "Wichtig ist auch, Konflikte friedvoll beizulegen und Mitverantwortung zu verstehen", betont Carsten Höllein, Geschäftsführer des Awo-Kreisverbandes. "Die Kinder werden dazu angeregt, ihren eigenen Willen zu äußern und soziale Kompetenzen zu erlernen." Und weiter sagte Höllein: "Dass das Projekt im ,Abenteuerland‘ verfilmt wurde, ist für die Organisatoren und Helfer einerseits eine hohe Anerkennung, andererseits aber auch ein großer Anspruch."

Vor zwei Jahren fand das erste Projekt "Kinder gegen Rassismus" statt. Das Abenteuerland gewann dabei eine Fortbildung, die von einer erfahrenen Dozentin geleitet wurde. Seitdem fanden im Kinderhaus "Abenteuerland" in der Neustadter Straße immer wieder die unterschiedlichsten Programme statt.

Die Leiterin des Kinderhauses, Carolin Schössler, informierte über den Werdegang der Projekte. Unter anderem wurde ein Schutzkonzept gegen sexuellen Missbrauch veranstaltet, das Kindern helfen sollte, "Nein" zu sagen und bewusst Grenzen zu ziehen. Im Projekt "Fridolin" ging es um das Selbstbewusstsein der jungen Teilnehmer.

Ausländische Feste feiern

Auch ein Programm gegen Rassismus fand statt, in dem beispielsweise Feiertage anderer Länder behandelt und diskutiert wurden. Natürlich sei auch gefeiert worden und es seien die typische Gerichte zubereitet worden. Im Kinderhaus, das nach der Montessori-Pädagogik arbeitet, sind im Augenblick Kinder mit Wurzeln aus 20 verschiedenen Ländern angemeldet.