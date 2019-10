Fünf mutige, kluge und selbstbestimmte Frauen stehen im Zentrum von Barbara Millers Dokumentarfilm "#Female Pleasure". Er schildert, wie universell und alle kulturellen und religiösen Grenzen überschreitend die Mechanismen sind, die die Situation der Frau - egal in welcher Gesellschaftsform - bis heute bestimmen. Anlässlich der Themenwoche "FrauSein" wird der Film am Donnerstag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr im "Generationen.Zentrum" in der Erlanger Straße präsentiert. red