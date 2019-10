Filmabend über die Agrarindustrie

Die Katholische Erwachsenen-Bildung (KEB) lädt für Freitag, 11. Oktober, mit der Energie- und Klimaallianz Forchheim und dem Bund Naturschutz Forchheim zu einem Film in das Kino-Center ein. Gezeigt wird "Das Wunder von Mals - ein kleines Dorf in Südtirol bietet der Agrarindustrie die Stirn". Der Film wurde angesetzt, da er zu den Diskussionen um Artenschutz, Nachhaltigkeit und "Fridays for Future" passt und einen kontroversen Punkt trifft, wie der Widerstand aus manchen Lobbykreisen bei Vorführungen dieses Films in anderen Kinos zeigte. Filmbeginn ist um 18 Uhr. Anschließend ist Gelegenheit zur Diskussion im Foyer. red