Filmabend "Plastic Planet" in St. Markus

Ein Filmabend mit dem Titel "Plastic Planet" findet am Dienstag, 4. Februar, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus St. Markus, Weimarer Straße 8, in Coburg statt. Der Eintritt ist frei. Diese Veranstaltung findet im Rahmen von "Der Grüne Gockel inspiriert" statt. Die Kirchengemeinde St. Markus "Der Grüne Gockel" ist ein Umweltmanagement-System auch der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Bayern. Dabei können sich Kirchengemeinden zertifizieren lassen. Das hat St. Markus als erste Coburger Kirchengemeinde 2017 gemacht, heißt es in der Einladung zu der Veranstaltung. red