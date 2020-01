Filmabend in der Café-Bar Karibik

Der Spielfilm "Der Smaragdwald" wird am kommenden Mittwoch, 15. Januar, um 20 Uhr in der Café-Bar "Karibik" in Kronach gezeigt. Inhalt des Films: Mitten im Amazonasgebiet leitet der Brite Bill Markham die Arbeiten an einem Staudammprojekt, als eines Tages sein kleiner Sohn Tommy von indigenen Stammesangehörigen entführt wird. Zehn Jahre lang gibt Markham die Suche nicht auf, während Tommy innerhalb der indianischen Gesellschaft zum Mann heranwächst. Um Reservierungen unter der Telefonnummer 09261/51361 wird gebeten. red