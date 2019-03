Filmabend für Leute ab 60 plus

Die "Herzo-Heinzelmännchen" zeigen am Donnerstag, 7. März, die Französische Erfolgskomödie "Willkommen bei den Sch‘tis", in der Postdirektor Philippe Abrams ausgerechnet in den hohen Norden versetzt wird. Dort, so die weit verbreitete Überzeugung der Franzosen, erwarten ihn Dauerregen, eisige Temperaturen und volltrunkene Barbaren. Der Eintritt zum Filmabend im Generationenzentrum ist kostenlos. Los geht's um 18 Uhr. red