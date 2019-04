Filmabend: Ein Sommer in der Provence

Am Freitag, 26. April, findet in der Volkshochschule (VHS) Ebern der letzte Filmabend für das Frühjahrssemester statt. Gezeigt wird der französische Film "Ein Sommer in der Provence" mit Jean Reno in der Hauptrolle. Da sich ihre Eltern getrennt haben, müssen Léa, Adrien und ihr kleiner gehörloser Bruder Théo den Sommer beim grantigen Großvater in der Provence verbringen, weit weg vom lebendigen Paris. Während die Großmutter sie liebevoll umsorgt, meckert der Alte ständig an ihnen herum, hält sie für unerzogene Störenfriede. Nur langsam nähern sich die Generationen einander an und finden schließlich als Familie zusammen. Der Film beginnt um 19.30 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldungen sind unter www.vhs-hassberge.de oder unter der Telefonnummer 09531/6463 erwünscht. red