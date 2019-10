Film zum Tag der seelischen Gesundheit

Anlässlich des Tages der seelischen Gesundheit zeigt der Sozialpsychiatrische Dienst "Insel" den Film "Der Junge muss an die frische Luft" nach dem gleichnamigen Buch von Hape Kerkeling, der die Kindheit des Autors, der in einer Familie mit einer psychisch erkrankten Mutter aufwächst, zeigt. Die Filmvorführung findet am Freitag, 11. Oktober, um 18 Uhr im Kino-Center Forchheim, Wiesentstraße 39, statt. Eintritt wird erhoben. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, mit Fachleuten über psychische Erkrankungen ins Gespräch zu kommen. red